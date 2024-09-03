Нічні вибухи в Київській області 3 вересня — ППО працює по "Шахедах"

На Київщині лунають вибухи — триває робота ППО по ударних БпЛА
Вибухи лунають у Київській області зараз, уночі у вівторок, 3 серпня. У регіоні триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомляли про атаку ударних БпЛА та роботу ППО.
Що відомо про вибухи в Київській області вночі 3 вересня
О 02:50 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух ударних БпЛА з півночі в напрямку Київської області.
О 03:11 моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив про те, що з Білорусі на північ Київської області залетів ударний БпЛА, який тримає курс на Бородянку.
О 03:17 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА — по них працюють сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.
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