У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули 8-річний хлопчик та жінка

Руйнації на місці обстрілу. Фото ілюстративне: t.me/ivan_fedorov_zp

Двоє людей загинули та двоє зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Запоріжжю. Серед жертв російської атаки — 8-річний хлопчик та 38-річна жінка, 12-річна дівчина перебуває в реанімації.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Близько 23:00 2 вересня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загинули двоє людей — 8-річний хлопчик та 38-річна жінка. Зазнали поранень 43-річний чоловік та 12-річна дівчинка — дитина зараз у реанімації.

Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою

хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, розташовані поруч.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Впродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Чим окупанти обстрілювали Запорізьку область:

війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю;

по Запоріжжю; ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці;

по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці; 198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку;

атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку; три обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку;

накрили Гуляйполе та Новоданилівку; 100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.