В Запорожье в результате ракетного удара погибли 8-летний мальчик и женщина

Разрушения на месте обстрела. Фото иллюстративный: t.me/ivan_fedorov_zp

Два человека погибли и двое получили ранения в результате ракетного удара по Запорожью. Среди жертв российской атаки — 8-летний мальчик и 38-летняя женщина, 12-летняя девочка находится в реанимации.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 3 сентября.

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Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья

Около 23:00 2 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Погибли два человека — 8-летний мальчик и 38-летняя женщина. Ранены получили 43-летний мужчина и 12-летняя девочка — ребенок сейчас в реанимации.

В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.

Последствия обстрелов Запорожской области

За сутки оккупанты 313 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступили 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Чем оккупанты обстреливали Запорожскую область:

войска России ударили ракетой по Запорожью;

по Запорожью; враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке;

по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке; 198 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку;

атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку; три обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку;

накрыли Гуляйполе и Новоданиловку; 100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки.