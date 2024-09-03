В Запорожье в результате ракетного удара погибли 8-летний мальчик и женщина

Ракетный удар по Запорожью — из-за обстрела погибли женщина и восьмилетний мальчик
Два человека погибли и двое получили ранения в результате ракетного удара по Запорожью. Среди жертв российской атаки — 8-летний мальчик и 38-летняя женщина, 12-летняя девочка находится в реанимации.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 3 сентября.
Последствия обстрела Запорожья
Около 23:00 2 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Погибли два человека — 8-летний мальчик и 38-летняя женщина. Ранены получили 43-летний мужчина и 12-летняя девочка — ребенок сейчас в реанимации.
В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.
Последствия обстрелов Запорожской области
За сутки оккупанты 313 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступили 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Чем оккупанты обстреливали Запорожскую область:
- войска России ударили ракетой по Запорожью;
- враг нанес 11 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке и Преображенке;
- 198 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку;
- три обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Новоданиловку;
- 100 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Полтавки.
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