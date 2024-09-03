Может ли операция в Курской области повредить обороне Покровска

Генерал США в отставке Бен Ходжес. Фото: X/@litdelnato

Мария Кагал Редактор международного отдела

Прорыв России на Покровском направлении пока маловероятен. Однако из-за направления большого количества ресурсов и военных на операцию в Курской области, бойцам Донецкой области в ближайшее время будет тяжело.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Хождес.

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За последние полгода Россия смогла продвинуться на фронте лишь примерно на 50 километров, понеся при этом огромные человеческие потери. Поэтому генерал Ходжес считает, что быстрый прорыв на Покровском направлении пока маловероятен.

"Я думаю, что Генеральный штаб оценил, что маловероятно, что Россия сможет быстро захватить или прорваться у Покровска. Они могут в конце концов захватить Покровск путем истощения. Но исходя из того, что произошло за последние полгода, я бы согласился, что Генеральный штаб штаб оценил, что нет большого риска большого российского прорыва на востоке", — отметил Бен Ходжес.

Операция в Курской области является сейчас приоритетом для украинского командования, поэтому бойцам на востоке Украины придется держать оборону теми силами, которые есть, как можно дольше.

"Сейчас, конечно, неприятно быть украинским войскам на востоке и отвечать за то, что в военной доктрине мы называем экономией силы, когда от вас ожидают, что вы сделаете что-то, не имея достаточного количества ресурсов. Но командирам всегда приходится рисковать, чтобы создать достаточный потенциал для того, чтобы сделать что-то более важное", — добавил генерал.