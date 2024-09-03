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Генерал Годжес розповів, чи зашкодить Курська операція обороні Донбасу

3 вересня 2024 06:41
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Чи може операція в Курській області зашкодити обороні Покровська
Генерал США у відставці Бен Годжес. Фото: X/@litdelnato
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Прорив Росії на Покровському напрямку наразі є малоймовірним. Однак через направлення великої кількості ресурсів та військових на операцію в Курській області бійцям на Донеччині найближчим часом буде важко. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Гождес. 

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За останні пів року Росія змогла просунутись на фронті лише приблизно на 50 кілометрів, зазнаючи при цьому величезних людських втрат. Тож генерал Годжес вважає, що швидкий прорив на Покровському напрямку поки є малоймовірним.

"Я думаю, що Генеральний штаб оцінив, що малоймовірно, що Росія зможе швидко захопити або прорватися біля Покровська. Вони можуть врешті-решт захопити Покровськ через виснаження. Але виходячи з того, що сталося за останні пів року, я б погодився, що Генеральний штаб оцінив, що немає великого ризику великого російського прориву на сході", — зазначив Бен Годжес.

Операція в Курській області наразі є пріоритетом для українського командування, тож бійцям на сході України доведеться тримати оборону тими силами, які є, якомога довше.

"Зараз, звичайно, неприємно бути українським військам на сході і відповідати за те, що у військовій доктрині ми називаємо економією сили, коли від вас очікують, що ви зробите щось, не маючи достатньої кількості ресурсів. Але командирам завжди доводиться йти на ризик, щоб створити достатній потенціал для того, щоб зробити щось більш важливе", — додав генерал.

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