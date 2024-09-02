Клименко відвідав фронтові підрозділи на Донеччині

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: скриншот із відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав підрозділи на Донеччині, де обговорив ситуацію на фронті, логістику та забезпечення. Він також відзначив роботу евакуаційних груп, які щодня допомагають цивільним.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Клименко відвідав підрозділи на Донеччині

Клименко відвідав підрозділи Національної поліції та бригади Національної гвардії України "Кара-Даг", "Червона Калина" та "Азов" на Донеччині.

"Працюємо на Донеччині — на одній із найскладніших ділянок фронту", — написав міністр МВС.

За його словами, росіяни щоденно і безперервно продовжують тиснути на Донецькому напрямку. Він додав, що українські захисники відбивають штурми, нищать ворожу техніку та беруть загарбників у полон.

Під час візиту Клименко заслухав доповіді щодо ситуації на фронті та обговорив питання логістики й забезпечення з командирами підрозділів.

"Також провів нараду з керівництвом поліції області. Поліцейські Донеччини — на місцях, поруч з цивільними. Лише у Покровську залишаються понад 30 тисяч жителів", — зазначив Клименко.

Міністр відзначив, що евакуаційні групи щодня працюють у прифронтових громадах. Лише за минулий тиждень правоохоронці евакуювали понад 650 сімей із 905 дітьми.