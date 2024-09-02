Клименко посетил фронтовые подразделения в Донецкой области

Клименко отчитался о визите во фронтовые подразделения в Донецкой области
Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил подразделения Донецкой области, где обсудил ситуацию на фронте, логистику и обеспечение. Он также отметил работу эвакуационных групп, ежедневно помогающих гражданским.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко в Telegram в понедельник, 2 сентября.
Клименко посетил подразделения в Донецкой области
Клименко посетил подразделения Национальной полиции и бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", "Красная Калина" и "Азов" в Донецкой области.
"Работаем в Донецкой области — на одном из самых сложных участков фронта" , — написал министр МВД.
По его словам, россияне ежедневно и непрерывно продолжают давить на Донецком направлении. Он добавил, что украинские защитники отбивают штурмы, уничтожают вражескую технику и берут захватчиков в плен.
В ходе визита Клименко заслушал доклады по ситуации на фронте и обсудил вопросы логистики и обеспечения с командирами подразделений.
"Также провел совещание с руководством полиции области. Полицейские Донбасса — на местах, рядом с гражданскими. Только в Покровске остаются более 30 тысяч жителей" , — отметил Клименко.
Министр отметил, что эвакуационные группы ежедневно работают в прифронтовых общинах. Только за прошлую неделю правоохранители эвакуировали более 650 семей с 905 детьми.
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