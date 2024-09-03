Ночная атака Украины 3 сентября — сколько российских дронов сбила ПВО

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября снова атаковали Украину разным типом вооружения. Противовоздушная оборона работала в восьми областях и сбила 27 вражеских ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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По данным Воздушных сил, этой ночью россияне нанесли удар по Украине разным типом вооружения, в частности:

тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма,

управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области (РФ),

35 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков — Курская область, мыс Чауда — Крым).

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, в результате противовоздушного боя сбиты 27 российских "шахедов", еще шесть — локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и временно оккупированной Донецкой области.

Отмечается, что этой ночью противовоздушная оборона работала в восьми областях:

Киевской,

Одесской,

Харьковской,

Николаевской,

Херсонской,

Полтавской,

Черниговской,

Сумской.