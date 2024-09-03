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На Донеччині дрон вдарив по тренувальному полігону окупантів

3 вересня 2024 10:00
Катерина Османська - Редактор
Удар по тренувальному полігону Бабах-Тарама — Кулікове на Донеччині 3 вересня — деталі
Російські служби на місці прильоту. Фото: t.me/andriyshTime
Катерина Османська - Редактор

Надвечір 2 вересня по тренувальному полігону окупантів Бабах-Тарама/Кулікове у Донецькій області вдарив дрон. Наразі відомо про щонайменше трьох поранених росіян.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у вівторок, 3 вересня. 

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За даними Андрющенка, 2 вересня о 17:45 український дрон влучив по тренувальному полігону Бабах-Тарама/Кулікове. Три військових доставлено в шпиталь з пораненнями середньої важкості. 

Він додав, що російська система ППО не спрацювала, тому удар можна вважати успішним. 

"Післябавовна стандартна. Маріупольський район та Маріуполь одразу відреагував посиленими заходами пошуку корегувальників. Спільні патрулі поліцаїв та військових до ночі шукали. Не знайшли", — наголосив радник мера Маріуполя. 

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Маріуполь Донецька область обстріли окупанти дрони полігон

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