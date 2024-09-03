Сили оборони відновили позиції під Покровськом на Донеччині - деталі

Українські військові. Фото: Генштаб

Покровський напрямок фронту залишається найгарячішим в Україні. Водночас Сили оборони України змогли відновити позиції поблизу окупованого міста Новогродівка Донецької області.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку

"Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі триваючих тактичних успіхів росіян у цьому районі", — йдеться у звіті.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські сили на Покровському напрямку наразі зосереджують атаки поблизу Новогродівки. А за словами військового спостерігача Костянтина Машовця, Сили оборони продовжують утримувати Маринівку, що на південь від Новогродівки, що перешкоджає просуванню російських сил на південь до Селидового.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Голова Покровської МВА Сергій Добряк заявляв про будівництво близько п'яти оборонних ліній у Покровському районі та про те, що українські війська продовжують зусилля зі зміцнення існуючих оборонних позицій.