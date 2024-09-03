Сили оборони відновили позиції під Покровськом на Донеччині - деталі

ЗСУ відновили позиції поблизу Покровська — в ISW назвали наслідки для окупантів
Покровський напрямок фронту залишається найгарячішим в Україні. Водночас Сили оборони України змогли відновити позиції поблизу окупованого міста Новогродівка Донецької області.
Про це пише ISW.
Ситуація на Покровському напрямку
"Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі триваючих тактичних успіхів росіян у цьому районі", — йдеться у звіті.
Водночас Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські сили на Покровському напрямку наразі зосереджують атаки поблизу Новогродівки. А за словами військового спостерігача Костянтина Машовця, Сили оборони продовжують утримувати Маринівку, що на південь від Новогродівки, що перешкоджає просуванню російських сил на південь до Селидового.
Голова Покровської МВА Сергій Добряк заявляв про будівництво близько п'яти оборонних ліній у Покровському районі та про те, що українські війська продовжують зусилля зі зміцнення існуючих оборонних позицій.
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