Ранкове звернення Генштабу 31 серпня

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Парламент.UA

Розпочалась дев’ятсот двадцята доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку.

Про це говориться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у суботу, 31 серпня.

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Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку сталося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку загарбники 22 рази атакували біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські воїни відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного, проте успіху не мали.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот