Утреннее обращение Генштаба 31 августа

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Парламент.UA

Начались девятьсот двадцатые сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в субботу, 31 августа.

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Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанская.

На Купянском направлении произошло 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении захватчики 22 раза атаковали возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

На Торецком направлении велось 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении украинские воины отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики восемь раз наступали у Угледара и Водяного, однако успеха не имели.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот