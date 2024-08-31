Утреннее обращение Генштаба 31 августа

Ожесточенные бои идут не только под Покровском — утренняя сводка Генштаба
Начались девятьсот двадцатые сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в субботу, 31 августа.
Ситуация на фронтах
На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанская.
На Купянском направлении произошло 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.
На Лиманском направлении захватчики 22 раза атаковали возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.
На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.
На Торецком направлении велось 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении украинские воины отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.
На Времивском направлении российские захватчики восемь раз наступали у Угледара и Водяного, однако успеха не имели.
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