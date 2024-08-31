В Вооруженных силах прокомментировали назначение Романа Гладкого на новую должность

Начальник штаба Сил БПЛА Роман Гладкий. Фото: mil.gov.ua

В Вооруженных силах Украины и командовании Сил беспилотных систем Украины заявили о назначении Романа Гладкого на фоне жесткой критики среди украинцев. Там объяснили, почему он должен возглавить Командование Сил беспилотных систем.

Заявление обнародовали Вооруженные силы в субботу, 31 августа.

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Позиция ВСУ по отношению к Роману Гладкому

"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс требует понимания, терпения и, иногда, тишины. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность", — написали в обращении.

Также в Вооруженных силах отметили, что Роман Гладкий — офицер с многолетним опытом службы и имеет военное образование. Ранее, на протяжении 2020-2023 годов, он занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на различных важных направлениях.

Заявление ВСУ о Романе Гладком. Фото: скриншот

Общественная критика Романа Гладкого

Напомним, после заявления о назначении Романа Гладкого на должность начальника штаба Сил БпЛА в социуме возникли споры и скандалы. В частности, ряд военных аналитиков заявил, что у него есть ряд подозрений в коррупции и государственной измене, а также может шпионить на Россию.



Сообщение жены Гладкого во "ВКонтакте". Фото: скриншот

Также нашли снимки от его жены, имеющей российский паспорт . На фото она похвасталась результатами участия общей дочери в соревнованиях за российский ЦСКА.