В Збройних силах прокоментували призначення Романа Гладкого на нову посаду

Начальник штабу Сил БпЛА Роман Гладкий. Фото: mil.gov.ua

У Збройних силах України та командуванні Сил безпілотних систем України зробили заяву про призначення Романа Гладкого на тлі жорсткої критики серед українців. Там пояснили чому він має очолити Командування Сил безпілотних систем.

Заяву оприлюднили Збройні сили у суботу, 31 серпня.

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Позиція ЗСУ щодо Романа Гладкого

"Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння та, іноді, тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність", — написали у зверненні.

Також у Збройних силах зазначили, що Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби та має військову освіту. Раніше, впродовж 2020-2023 років він був на посаді заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Окрім того, Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках.

Заява ЗСУ про Романа Гладкого. Фото: скриншот

Суспільна критика Романа Гладкого

Нагадаємо, після заяви про призначення Романа Гладкого на посаду начальник штабу Сил БпЛА у соціумі виникли суперечки та скандали. Зокрема, низка військових аналітиків заявила, що він має низку підозр у корупції та державній зраді, а також може шпигувати на Росію.



Допис дружини Гладкого у "ВКонтакті". Фото: скриншот

Також знайшли знімки від його дружини, яка має російський паспорт. На фото вона похизувалась результатами участі спільної доньки у змаганнях за російський ЦСКА.