Сирський доповів Зеленському про ситуацію у Курській області та на сході України

Володимир Зеленський слухає доповідь Олександра Сирського на засіданні Ставки. Фото: скриншот

Збройні сили України просунулися у Курській області на два кілометри. Водночас у Покровську Донецької області ситуація лишається дуже напруженою.

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п'ятницю, 30 серпня.

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Як заявив Головком, у Курській області триває операція. Українські сили на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів та взяли під контроль п'ять квадратних кілометрів території.

Водночас на українському фронті, за його словами, найскладніша ситуація біля Покровська Донецької області. Сирський заявляє, що на сьогоднішній ранок "всі атаки відбиті, успіху противник не мав".

Зауважимо, що нещодавно головком у місті провів військову нараду з комбригами, чиї підрозділи обороняють Покровськ. Проте, за інформацією бійця полку "Айдар" Станіслава Бунятова, ЗСУ опинилися під загрозою оточення у Карлівці.