Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Просування під Курськом та ситуація у Покровську — доповідь Сирського на Ставці arrow

Просування під Курськом та ситуація у Покровську — доповідь Сирського на Ставці

30 серпня 2024 15:32
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Сирський доповів Зеленському про ситуацію у Курській області та на сході України
Володимир Зеленський слухає доповідь Олександра Сирського на засіданні Ставки. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Збройні сили України просунулися у Курській області на два кілометри. Водночас у Покровську Донецької області ситуація лишається дуже напруженою.

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п'ятницю, 30 серпня. 

Читайте також:

Доповідь Сирського на Ставці

Як заявив Головком, у Курській області триває операція. Українські сили на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів та взяли під контроль п'ять квадратних кілометрів території.

Водночас на українському фронті, за його словами, найскладніша ситуація біля Покровська Донецької області. Сирський заявляє, що на сьогоднішній ранок "всі атаки відбиті, успіху противник не мав".

Зауважимо, що нещодавно головком у місті провів військову нараду з комбригами, чиї підрозділи обороняють Покровськ. Проте, за інформацією бійця полку "Айдар" Станіслава Бунятова, ЗСУ опинилися під загрозою оточення у Карлівці.

Також важливі новини дня по темі:

Україна Донецька область Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні Олександр Сирський Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:19 Паралімпіада-2024 — спортсмен з Дніпра здобув першу медаль у легкій атлетиці

16:07 Корупція загрожує державі — нардеп Павло Павліш закликає до посилення заходів боротьби

16:02 Зеленський просить Індію прийняти наступний Саміт миру — ЗМІ дізналися, що сказав Моді

16:00 Удар по Харкову — росіяни влучили у багатоповерхівку, є загиблі

15:40 Забруднені води з території РФ — шокуючі результати щодо питної води на Сумщині та Чернігівщині

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

15:34 Росіяни КАБами вдарили по центру Харкова — Терехов

15:34 В Одесі зменшується кількість дітей — скільки підуть до школи

15:32 Просування під Курськом та ситуація у Покровську — доповідь Сирського на Ставці

15:20 Індексація зарплати у вересні — як та коли можуть підвищити виплати

15:16 Стало відомо, коли відкриють станцію столичного метро "Деміївська"

16:19 Паралімпіада-2024 — спортсмен з Дніпра здобув першу медаль у легкій атлетиці

16:07 Корупція загрожує державі — нардеп Павло Павліш закликає до посилення заходів боротьби

16:02 Зеленський просить Індію прийняти наступний Саміт миру — ЗМІ дізналися, що сказав Моді

16:00 Удар по Харкову — росіяни влучили у багатоповерхівку, є загиблі

15:40 Забруднені води з території РФ — шокуючі результати щодо питної води на Сумщині та Чернігівщині

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

15:34 Росіяни КАБами вдарили по центру Харкова — Терехов

15:34 В Одесі зменшується кількість дітей — скільки підуть до школи

15:32 Просування під Курськом та ситуація у Покровську — доповідь Сирського на Ставці

15:20 Індексація зарплати у вересні — як та коли можуть підвищити виплати

15:16 Стало відомо, коли відкриють станцію столичного метро "Деміївська"

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку