Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Курской области и на востоке Украины

Владимир Зеленский слушает доклад Александра Сырского на заседании Ставки. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области на два километра. В то же время в Покровске Донецкой области ситуация остается очень напряженной.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего в пятницу, 30 августа.

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Как заявил Главком, в Курской области продолжается операция. Украинские силы на отдельных направлениях продвинулись до двух километров и взяли под контроль пять квадратных километров территории.

В то же время на украинском фронте, по его словам, самая сложная ситуация возле Покровска Донецкой области. Сырский заявляет, что на сегодняшнее утро "все атаки отбиты, успеха противник не имел".

Отметим, что недавно главком в городе провел военное совещание с комбригами, чьи подразделения обороняют Покровск. Однако, по информации бойца полка "Айдар" Станислава Бунятова, ВСУ оказались под угрозой окружения в Карловке близ Покровска.