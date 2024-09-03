Силы обороны восстановили позиции под Покровском в Донецкой области - детали

Украинские военные. Фото: Генштаб

Покровское направление фронта остается самым горячим в Украине. В то же время Силы обороны Украины смогли восстановить позиции вблизи оккупированного города Новогродовка Донецкой области.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении

"Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции юго-восточнее Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов россиян в этом районе", — говорится в отчете.

В то же время Генштаб ВСУ сообщал, что российские силы на Покровском направлении сосредоточивают атаки вблизи Новогродовки. А по словам военного наблюдателя Константина Машовца, Силы обороны продолжают удерживать Мариновку, что к югу от Новогродовки, что препятствует продвижению российских сил на юг к Селидовому.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Глава Покровской МВА Сергей Добряк заявлял о строительстве около пяти оборонных линий в Покровском районе и о том, что украинские войска продолжают усилия по укреплению существующих оборонных позиций.