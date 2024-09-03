Удар по тренировочному полигону Бабах-Тарама — Куликово в Донецкой области 3 сентября — детали

Российские службы на месте прилета. Фото: t.me/andriyshTime

Вечером 2 сентября по тренировочному полигону оккупантов Бабах-Тарама/Куликово в Донецкой области ударил дрон. Пока известно о минимум трех раненых россиянах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 3 сентября.

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"Хлопок" на полигоне оккупантов

По данным Андрющенко, 2 сентября в 17:45 украинский дрон попал по тренировочному полигону Бабах-Тарама/Куликово. Три военных доставлены в госпиталь с ранениями средней тяжести.

Он добавил, что российская система ПВО не сработала, поэтому удар можно считать успешным.

"Послехлопок стандартный. Мариупольский район и Мариуполь сразу отреагировал усиленными мерами поиска корректировщиков. Совместные патрули полицаев и военных до ночи искали. Не нашли", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.