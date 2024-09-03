Війна в Україні — як українські бійці збивають російські дрони

Бійці збивають російські дрони. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади стримують окупаційні війська на Харківському напрямку. Російські дрони — одна з найбільших проблем на фронті, але українська протиповітряна оборона ефектно "приземляє" різні типі ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужби Третьої штурмової бригади у вівторок, 3 вересня, та показала відповідне відео.

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На відео бійці показали унікальні кадри збиття ворожих безпілотників типу "Орлан", SuperCam чи ZALA.

"За протиповітряну оборону наших позицій на Харківщині відповідають бійці підрозділу ППО бригади. На відео можна побачити, як приземляємо розвідників та ударників окупантів на передовій", — йдеться у повідомленні.