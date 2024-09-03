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Пожежі та вибухи в Росії — у Силах безпілотних систем ЗСУ розкрили деталі

3 вересня 2024 14:34
Галина Шподарева - редактор
У Силах безпілотних систем ЗСУ розкрили, як забезпечують вибухи на російських військових об'єктах
Вибух на території РФ. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський розповів про роботу підрозділів над знищенням військових об'єктів на території Росії. Мовляв, всі бачать, як палають НПЗ та вибухають аеродроми. 

Про це Вадим Сухаревський розповів в інтерв'ю виданню АрміяInform у вівторок, 3 вересня.

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Пожежа на російській електропідстанції. Фото ілюстративне: espreso.tv/

Основна ідея — збереження життя бійців ЗСУ

Після призначення на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський пообіцяв росіянам неприємні сюрпризи. 

"Обіцянка виконується. Зараз ми бачимо, як палають їхні нафтові бази, як там вибухають заводи, аеродроми. Це спільна робота різних підрозділів Сил оборони України, які застосовують різні типи дронів", — сказав військовий. 

За словами Сухаревського, основна задача Сил безпілотних систем — це збереження життя солдата, і це проводиться шляхом відсунення противника будь-якими способами.

Фото: Віталія Павленка / АрміяInform

Безпілотні системи на полі бою

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"Наземні системи виконують багато різних дій, окрім того, є системи дистанційного мінування, евакуації поранених. Ми дивимось на роки вперед, і нас цікавить організація системи на довгі роки", — розповів командувач Сил безпілотних систем. 

Військовий впевнений, що безпілотні системи стануть валютою України після перемоги.

"Дрони — це наша візитна картка. Це найкращий внесок для нашої економіки після війни, щоб вийти від сировинного ринку до технологічно-промислового", — підсумував Сухаревський.

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