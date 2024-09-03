У Силах безпілотних систем ЗСУ розкрили, як забезпечують вибухи на російських військових об'єктах

Вибух на території РФ. Фото: Reuters

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський розповів про роботу підрозділів над знищенням військових об'єктів на території Росії. Мовляв, всі бачать, як палають НПЗ та вибухають аеродроми.

Про це Вадим Сухаревський розповів в інтерв'ю виданню АрміяInform у вівторок, 3 вересня.

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Основна ідея — збереження життя бійців ЗСУ

Після призначення на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський пообіцяв росіянам неприємні сюрпризи.

"Обіцянка виконується. Зараз ми бачимо, як палають їхні нафтові бази, як там вибухають заводи, аеродроми. Це спільна робота різних підрозділів Сил оборони України, які застосовують різні типи дронів", — сказав військовий.

За словами Сухаревського, основна задача Сил безпілотних систем — це збереження життя солдата, і це проводиться шляхом відсунення противника будь-якими способами.

Безпілотні системи на полі бою

Триває роботизація та масштабне й професійне застосування безпілотних систем різного типу на полі бою.

"Наземні системи виконують багато різних дій, окрім того, є системи дистанційного мінування, евакуації поранених. Ми дивимось на роки вперед, і нас цікавить організація системи на довгі роки", — розповів командувач Сил безпілотних систем.

Військовий впевнений, що безпілотні системи стануть валютою України після перемоги.

"Дрони — це наша візитна картка. Це найкращий внесок для нашої економіки після війни, щоб вийти від сировинного ринку до технологічно-промислового", — підсумував Сухаревський.