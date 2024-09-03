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Камишін пояснив, що стоїть на заваді повноцінного розвитку вітчизняного ВПК

3 вересня 2024 14:21
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Для розвитку українського ВПК не вистачає фінансування — міністр Олександр Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Фото: РБК-Україна
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що переносячи війну на територію Росії, наша держава робить це зброєю власного виробництва. Це зумовлено тим, що західні партнери не задоволені, коли їхня зброя задіяна на території держави-агресора.

Про це Камишін розповів в інтерв’ю CNN.

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Вітчизняне виробництво може забезпечити перемогу

В інтерв'ю Камишін розповів про те, як вітчизняне виробництво зброї могло б забезпечити перемогу над Росією. Він також озвучив перепони, які стоять на цьому шляху.

Зокрема міністр повідомив, що Україна використовує зброю власного виробництва, переносячи війну на територію Росії. Це пояснюється тим, що західні партнери висловлюють невдоволення, коли їхню зброю використовують на російській території. 

Камишін додав, що Україна може виробляти широкий спектр зброї. Зокрема, безпілотники та ракети, які можуть летіти на відстань 1500 км вглиб Росії.

Міністр уточнив, що оборонні підприємства працюють цілодобово в захищених укриттях. При цьому вітчизняні заводи виробляють удвічі менше своєї потужності через брак фінансування. За словами Камишіна наступного року цей розрив становитиме один до трьох.

"Розвиток української оборонної промисловості досяг такої точки, коли надання коштів для виробництва зброї всередині країни важливіше за поставки західної зброї", — зазначив міністр. 

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