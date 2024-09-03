Для развития украинского ВПК не хватает финансирования - министр Александр Камышин

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Фото: РБК-Украина

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что, перенося войну на территорию России, наше государство делает это оружием собственного производства. Это обусловлено тем, что западные партнеры недовольны, когда их оружие задействовано на территории государства-агрессора.

Об этом Камышин рассказал в интервью CNN.

Читайте также:

Отечественное производство может обеспечить победу

В интервью Камышин рассказал, как отечественное производство оружия могло бы обеспечить победу над Россией. Он также озвучил преграды, стоящие на этом пути.

В частности, министр сообщил, что Украина использует оружие собственного производства, перенося войну на территорию России. Это объясняется тем, что западные партнеры выражают недовольство, когда их оружие используют на территории России.

Камышин добавил, что Украина может производить широкий спектр оружия. В частности, беспилотники и ракеты, которые могут лететь на расстояние 1500 км в глубь России.

Министр уточнил, что оборонные предприятия работают круглые сутки в защищенных укрытиях. При этом отечественные заводы производят вдвое меньше своей мощности из-за нехватки финансирования. По словам Камышина, в следующем году этот разрыв будет составлять один до трех.

"Развитие украинской оборонной промышленности достигло такой точки, когда предоставление средств для производства оружия внутри страны важнее поставок западного оружия", — отметил министр.