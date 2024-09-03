Оккупанты отбирают жилье у украинцев на ТОТ

Оккупант возле полуразрушенного дома. Фото: росСМИ

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают изымать жилье украинцев. За прошедший месяц оккупанты отобрали в свою собственность около трех тысяч объектов недвижимого имущества.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления во вторник, 3 сентября.

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Оккупанты отбирают жилье украинцев

"Представители оккупационных администраций продолжают осуществлять рейды по подконтрольным населенным пунктам и определяют помещения, не имеющие собственников и не переоформленные в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что такое имущество захватчики называют "бесхозяйственным". Оккупационные власти за прошлый месяц передали в так называемую "муниципальную собственность" на ВОТ около трех тысяч объектов недвижимого имущества и более одной тысячи единиц движимого имущества.

Отмечается, что среди недвижимого имущества зафиксировано около двух тысяч квартир, принадлежащих гражданам Украины, еще в начале полномасштабного российского вторжения вынуждены были выехать с оккупированной территории.

Также оставленное своими собственниками имущество на ВОТ Украины может быть передано в "федеральную" или "региональную" собственность.

В итоге оккупанты используют награбленное имущество для обеспечения своих целей. В частности, для расселения личного состава своих войск и их семей и родственников.