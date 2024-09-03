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Россия готовит к войне школьников — детали от британской разведки

3 сентября 2024 14:07
Катерина Османская - Редактор
Российских школьников готовят к войне — британская разведка раскрыла детали
Российские школьники с оружием. Иллюстративное фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Россия кардинально меняет учебную программу в соответствии с военными планами диктатора Владимира Путина. Так, с началом учебного года по всей территории РФ вводится новый модуль военной подготовки для детей в возрасте от 15 до 18 лет. 

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

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По данным разведки Британии, с началом учебного года по всей России страна вводит и финансирует новый модуль военной подготовки. Он является частью новой программы "Основы безопасности и защиты Отечества" для подростков от 15 до 18 лет.

Этот курс состоит из 11 модулей рассчитанных на 68 учебных часов. Курс охватывает ряд тем, включая общевойсковое сражение и ознакомление со стрелковым оружием. Он направлен на "формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, обеспечивающих готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства".

"Эта программа приведет к формированию более милитаризованного и ориентированного на безопасность общества", — отметили в британской разведке.

Также известно, что "новую молодежную стратегию" российское правительство утвердило в августе этого года. Она направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и ответственности за исполнение гражданского долга, но, прежде всего, на подготовку подростков допризывного возраста к военной службе морально и физически. Кроме того, увеличивается количество летних детских лагерей, занимающихся разными видами военной деятельности.

"В стратегии отмечается, что за последние 30 лет молодежные ценности сместились от коллективизма к индивидуализму и от государственности к космополитизму. Также в ней утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма. Новая стратегия имеет целью изменить этот процесс, неотъемлемой частью которого является милитаризация молодежи", — говорится в сообщении оборонного ведомства Британии. 

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Отчет английской разведки. Фото: x.com/DefenceHQ

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