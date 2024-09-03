Російських школярів готують до війни — британська розвідка розкрила деталі

Російські школярі зі зброєю. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія кардинально змінює навчальну програму відповідно до воєнних планів диктатора Володимира Путіна. Так, з початком навчального року по всій території РФ запроваджують новий модуль військової підготовки для дітей віком від 15 до 18 років.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

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За даними розвідки Британії, з початком навчального року по всій Росії країна запроваджує і фінансує новий модуль військової підготовки. Він є частиною нової програми "Основи безпеки і захисту Вітчизни" для підлітків віком від 15 до 18 років.

Зазначається, що цей курс складається з 11 модулів розрахованих на 68 навчальних годин. Курс охоплює низку тем, включаючи загальновійськовий бій та ознайомлення зі стрілецькою зброєю. Він спрямований на "формування цінностей, набуття знань і навичок, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку із захисту держави".

"Ця програма призведе до формування більш мілітаризованого і орієнтованого на безпеку суспільства", — зазначили у британській розвідці.

Також відомо, що "нову молодіжну стратегію" російський уряд затвердив у серпні цього року. Вона спрямована на підвищення престижу військової служби, виховання патріотизму та відповідальності за виконання громадянського обов'язку, але перш за все на підготовку підлітків допризовного віку до військової служби морально та фізично. Крім того, збільшується кількість літніх дитячих таборів, які займаються різними видами військової діяльності.

"У стратегії зазначається, що за останні 30 років молодіжні цінності змістилися від колективізму до індивідуалізму і від державності до космополітизму. Також у ній стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів Росії призвів до послаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія має на меті змінити цей процес, невід'ємною частиною якого є мілітаризація молоді", — йдеться у повідомленні оборонного відомства Британії.