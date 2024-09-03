Окупанти відбирають житло в українців на ТОТ

Окупант біля напівзруйнованого будинку. Фото: росЗМІ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують відбирати житло українців. За минулий місяць окупанти відібрали у свою власність близько трьох тисяч об'єктів нерухомого майна.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву у вівторок, 3 вересня.

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"Представники окупаційних адміністрацій продовжують здійснювати рейди по підконтрольних населеним пунктам та визначають помешкання, які не мають власників та не переоформлені відповідно до російського законодавства", — говориться у повідомленні.

У ЦНС пояснили, що таке майно загарбники називають "безхазяйне". Окупаційна влада за минулий місяць передала у так звану "муніципальну власність" на ТОТ близько трьох тисяч об’єктів нерухомого майна та понад однієї тисячі одиниць рухомого майна.

Зазначається, що серед нерухомого майна зафіксовано близько двох тисяч квартир, які належать громадянам України, котрі ще на початку повномасштабного російського вторгнення змушені були виїхати з окупованої території.

Також покинуте своїми власниками майно на ТОТ України може бути передане у "федеральну" або "регіональну" власність.

В підсумку, окупанти використовують награбоване майно для забезпечення своїх цілей. Зокрема, для розселення особового складу своїх військ та їх сімей і родичів.