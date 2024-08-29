Зеленский 29 августа провел два срочных совещания

Владимир Зеленский на военном совещании. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 августа, провел два срочных совещания. Они касались как ситуации на фронте, так и украинского сверхдальнобойного оружия.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Зеленский провел два срочных совещания

По словам главы государства, на первом совещании по поводу ситуации на востоке присутствовали главком ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Больше всего внимания — к Покровску и Торецку. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно устойчиво дерутся на позициях.

Отдельно обсудили операцию в Курской области. Задачи операции реализуются", — сказал он.

Во втором совещании, кроме Сырского, участвовали председатель СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и министр промышленности Александр Камышин. Совещание проходило под грифом "совершенно секретно".

"Все детали совещания закрыты. Единственное, что отмечу, — это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", — сказал он.