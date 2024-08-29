Зеленський 29 серпня провів дві термінові наради

Володимир Зеленський на військовій нараді. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 серпня, провів дві термінові наради. Вони стосувалися як ситуації на фронті, так і української наддалекобійної зброї.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, на першій нараді щодо ситуації на сході були присутні головком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргілевич.

"Найбільше уваги — Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях.

Окремо обговорили операцію в Курській області. Завдання операції реалізовуються", — сказав він.

У другій нараді, крім Сирського, приймали участь голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та міністр промисловості Олександр Камишін. Нарада проходила під грифом "цілком таємно".

"Всі деталі наради закриті. Єдине, що зазначу – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", — сказав він.