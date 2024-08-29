Удар ГУР по нафтобазі "Атлас" — в мережі з'явилися супутникові знімки

Пожежа на російській НПЗ. Фото: Радіо Свобода

Супутникові знімки зафіксували масштабну пожежу на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області. Відомо, що вночі НПЗ атакували безпілотники.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода у середу, 28 серпня.

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Знімки фіксують масштабну пожежу на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області. На кадрах чітко видно, що два паливних резервуари охоплені полум'ям, а також зафіксовані інші пошкодження на території об'єкта.

Офіційно Україна не підтвердила свою причетність до інциденту, але в медіа з'явилася інформація, що, за даними джерел, ГУР і ССО могли здійснити напад на нафтобазу, використовуючи безпілотники українського виробництва.

Що відомо про нафтобазу

Нафтобаза "Атлас", розташована в Ростовській області, є важливою частиною російського військово-промислового комплексу, яка забезпечує постачання нафтопродуктів для армії Росії.

У серпні 2020 року на території бази відбулися масштабні навчання, організовані Міністерством оборони Росії у співпраці з російським резервом. Ці навчання стали частиною стратегічних маневрів "Кавказ-2020".