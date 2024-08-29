Удар ГУР по нефтебазе "Атлас" — в сети появились спутниковые снимки

Пожар на российском НПЗ. Фото: Радио Свобода

Спутниковые снимки зафиксировали масштабный пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области . Известно, что ночью НПЗ атаковали беспилотники.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода в среду, 28 августа.

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Пожар на российском НПЗ

Снимки фиксируют масштабный пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области. На кадрах ясно видно, что два топливных резервуара охвачены пламенем, а также зафиксированы другие повреждения на территории объекта.

Официально Украина не подтвердила свою причастность к инциденту, но в медиа появилась информация, что, по данным источников, ГУР и ССО могли совершить нападение на нефтебазу, используя беспилотники украинского производства.

Что известно о нефтебазе

Нефтебаза "Атлас", расположенная в Ростовской области, является важной частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающей поставки нефтепродуктов для армии России.

В августе 2020 года на территории базы состоялись масштабные учения, организованные Министерством обороны России в сотрудничестве с российским резервом. Эти учения стали частью стратегических маневров "Кавказ-2020".