Удар ГУР по нефтебазе "Атлас" — в сети появились спутниковые снимки

В сети появились снимки последствий удара ГУР по нефтебазе "Атлас"
Спутниковые снимки зафиксировали масштабный пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области . Известно, что ночью НПЗ атаковали беспилотники.
Об этом сообщила российская служба Радио Свобода в среду, 28 августа.
Пожар на российском НПЗ
Снимки фиксируют масштабный пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области. На кадрах ясно видно, что два топливных резервуара охвачены пламенем, а также зафиксированы другие повреждения на территории объекта.
Официально Украина не подтвердила свою причастность к инциденту, но в медиа появилась информация, что, по данным источников, ГУР и ССО могли совершить нападение на нефтебазу, используя беспилотники украинского производства.
Что известно о нефтебазе
Нефтебаза "Атлас", расположенная в Ростовской области, является важной частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающей поставки нефтепродуктов для армии России.
В августе 2020 года на территории базы состоялись масштабные учения, организованные Министерством обороны России в сотрудничестве с российским резервом. Эти учения стали частью стратегических маневров "Кавказ-2020".
Читайте Новини.LIVE!