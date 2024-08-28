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Россия устанавливает блокпосты и ограничивает въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС

28 августа 2024 22:10
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Россияне устанавливают блокпосты и ограничили въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС
Курская АЭС. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Курской области России было введено ограничение на въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах, ведущих в город, устанавливают блокпосты.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в среду, 28 августа.

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По его словам, такие меры приняты якобы в ответ на попытки украинских Вооруженных сил "проникнуть в город".

"В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах", — заявил Смирнов.

Согласно его словам, местные жители с регистрацией смогут беспрепятственно въезжать в город, тогда как работникам атомной электростанции придется получать специальные пропуски.

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