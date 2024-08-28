Британия поддерживает удары Storm Shadow по России, но сдерживается от публичных заявлений из-за США

Самолет с ракетами Storm Shadow. Фото: mbda-systems.com

Великобритания поддерживает использование ракет Storm Shadow Украиной для ударов по России. Однако из-за разногласий с Соединенными Штатами Америки Лондон воздерживается от публичных призывов.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Ракеты Storm Shadow имеют дальность до 467 км. Они способны избегать вражеских радаров, что делает их эффективными для поражения военных целей на территории РФ, как неоднократно отмечал Президент Украины Владимир Зеленский.

Издание пишет, что Британия поддерживает такое использование ракет, но не спешит официально запрашивать разрешение США на их применение, поскольку ракеты обычно совмещаются с секретными американскими системами, для чего требуется согласие Вашингтона.

Источники The Telegraph говорят, что в США выражают обеспокоенность по поводу использования Storm Shadow на территории России. По их словам, это может "привести к эскалации конфликта". В результате Белый дом с осторожностью относится к этому шагу.

Также собеседники издания в британском правительстве рассказали, что Лондон стремится избежать публичных конфликтов с США и сохранить союзнические отношения. Британия хочет придерживаться "консультативного подхода" в переговорах с американской стороной.