Британія підтримує удари Storm Shadow по Росії, але стримується від публічних заяв через США

Літак з ракетами Storm Shadow. Фото: mbda-systems.com

Велика Британія підтримує використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по Росії. Однак через розбіжності зі Сполученими Штатами Америки Лондон утримується від публічних закликів.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Ракети Storm Shadow мають дальність до 467 км. Вони здатні уникати ворожих радарів, що робить їх ефективними для ураження військових цілей на території РФ, як неодноразово зазначав Президент України Володимир Зеленський.

Видання пише, що Британія підтримує таке використання ракет, але не поспішає офіційно запитувати дозвіл США на їх застосування, оскільки ракети зазвичай поєднуються з секретними американськими системами, для чого потрібна згода Вашингтона.

Джерела The Telegraph кажуть, що у США висловлюють занепокоєння щодо використання Storm Shadow на території Росії. За їхніми словами, це може "призвести до ескалації конфлікту". Внаслідок цього Білий дім з обережністю ставиться до цього кроку.

Також співрозмовники видання у британському уряді розповіли, Лондон прагне уникнути публічних конфліктів зі США та зберегти союзницькі відносини. Британія хоче дотримуватися "консультативного підходу" в переговорах з американською стороною.