Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Британія схвалює Storm Shadow для України, але уникає закликів через занепокоєння США, — ЗМІ arrow

Британія схвалює Storm Shadow для України, але уникає закликів через занепокоєння США, — ЗМІ

28 серпня 2024 18:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Британія підтримує удари Storm Shadow по Росії, але стримується від публічних заяв через США
Літак з ракетами Storm Shadow. Фото: mbda-systems.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Велика Британія підтримує використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по Росії. Однак через розбіжності зі Сполученими Штатами Америки Лондон утримується від публічних закликів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Удари по військових об'єктах РФ ракетами Storm Shadow

Ракети Storm Shadow мають дальність до 467 км. Вони здатні уникати ворожих радарів, що робить їх ефективними для ураження військових цілей на території РФ, як неодноразово зазначав Президент України Володимир Зеленський.

Видання пише, що Британія підтримує таке використання ракет, але не поспішає офіційно запитувати дозвіл США на їх застосування, оскільки ракети зазвичай поєднуються з секретними американськими системами, для чого потрібна згода Вашингтона.

Джерела The Telegraph кажуть, що у США висловлюють занепокоєння щодо використання Storm Shadow на території Росії. За їхніми словами, це може "призвести до ескалації конфлікту". Внаслідок цього Білий дім з обережністю ставиться до цього кроку.

Також співрозмовники видання у британському уряді розповіли, Лондон прагне уникнути публічних конфліктів зі США та зберегти союзницькі відносини. Британія хоче дотримуватися "консультативного підходу" в переговорах з американською стороною.

Також важливі новини дня по темі:

 

росія США Великобританія війна Україна ракета ракети

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:04 Переправляв ухилянтів за кордон — поліція викрила старосту села на Львівщині

18:59 В Укргідроенерго попередили про складну зиму — що відбувається на ГЕС після російських атак

18:42 Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Україні

18:30 Європейський клуб повідомив про смерть гандболістки збірної України

18:23 Щорічний облік птахів у нацпарку на Одещині — які результати

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

18:20 Британія схвалює Storm Shadow для України, але уникає закликів через занепокоєння США, — ЗМІ

18:18 Таксист, клірик та вчителька — СБУ виявила трьох проросійських агітаторів з Києва

18:13 Рада планує підвищити військовий збір до 5% — що зміниться

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

17:51 Суджа була швидшою за Одесу — доля барельєфа Леніна на меморіалі 10-го квітня

19:04 Переправляв ухилянтів за кордон — поліція викрила старосту села на Львівщині

18:59 В Укргідроенерго попередили про складну зиму — що відбувається на ГЕС після російських атак

18:42 Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Україні

18:30 Європейський клуб повідомив про смерть гандболістки збірної України

18:23 Щорічний облік птахів у нацпарку на Одещині — які результати

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

18:20 Британія схвалює Storm Shadow для України, але уникає закликів через занепокоєння США, — ЗМІ

18:18 Таксист, клірик та вчителька — СБУ виявила трьох проросійських агітаторів з Києва

18:13 Рада планує підвищити військовий збір до 5% — що зміниться

17:51 Суджа була швидшою за Одесу — доля барельєфа Леніна на меморіалі 10-го квітня

17:36 Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину — є постраждалі

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі