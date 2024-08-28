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Путін планує контрнаступ у Курській області з тяжкими боями для Росії

28 серпня 2024 19:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Контрнаступ Росії у Курській області — Путін хоче повернути територію
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти можуть спробувати здійснити контрнаступ у Курській області. Противник хоче повернути під контроль території.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова заступника директора ЦРУ Девіда Коена у середу, 28 серпня.

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Коен очікує, що російський диктатор Володимир Путін проведе контрнаступ у Курській області, однак для РФ це будуть дуже тяжкі бої.

За словами заступника директора ЦРУ, українські військові планують ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російську територію. 

Коен каже, що Путіну доведеться боротися з наслідками після того, як РФ втратила контроль над частиною Курської області.

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