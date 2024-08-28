Контрнаступ Росії у Курській області — Путін хоче повернути територію

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Російські окупанти можуть спробувати здійснити контрнаступ у Курській області. Противник хоче повернути під контроль території.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова заступника директора ЦРУ Девіда Коена у середу, 28 серпня.

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Коен очікує, що російський диктатор Володимир Путін проведе контрнаступ у Курській області, однак для РФ це будуть дуже тяжкі бої.

За словами заступника директора ЦРУ, українські військові планують ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російську територію.

Коен каже, що Путіну доведеться боротися з наслідками після того, як РФ втратила контроль над частиною Курської області.