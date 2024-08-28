Контрнаступление России в Курской области — Путин хочет вернуть территорию

Путин планирует контрнаступление в Курской области с тяжелыми боями для России
Российские оккупанты могут попытаться совершить контрнаступление в Курской области. Противник хочет вернуть под контроль территории.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна в среду, 28 августа.
Контрнаступление РФ в Курской области
Коэн ожидает, что российский диктатор Владимир Путин проведет контрнаступление в Курской области, однако для РФ это будут очень тяжелые бои.
По словам заместителя директора ЦРУ, украинские военные планируют еще "какой-то период времени" удерживать под своим контролем российскую территорию.
Коэн говорит, что Путину придется бороться с последствиями после того, как РФ потеряла контроль над частью Курской области.
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