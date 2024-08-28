Погибла военная 67 ОМБр и активистка Правого сектора Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова. Фото: Ирина Драгущак/Facebook

Погибла военнослужащая 67-й отдельной механизированной бригады и активистка "Правого сектора" Наталья "Иранка" Кузнецова. Год назад в бою под Бахмутом пал ее муж Виктор Панаско.

Об этом сообщил командир Добровольческого разведывательного батальона Главного управления разведки Руслан Каганец в среду, 28 августа.

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Муж Наталии Кузнецовой, Виктор Панаско с позывным "Иранец", погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", — написал Каганец.

Как сообщили в "Правом секторе", Наталья Кузнецова погибла при трагических обстоятельствах.

"Подруга Иранка присоединилась к "Правому сектору" еще на Майдане, во время Революции Достоинства. Впоследствии возглавила Черниговскую областную организацию политической партии "Правый сектор", — рассказали в организации.

Наталья Кузнецова возглавляла Черниговское отделение "Правого сектора". С началом полномасштабного вторжения присоединилась к рядам 3-го отдельного стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады.

В марте 2023 года ее наградили орденом "За мужество" III степени.