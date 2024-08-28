Загинула військова 67 ОМБр та активістка Правого сектору Наталя Кузнєцова

Наталя Кузнєцова. Фото: Ірина Драгущак/Facebook

Загинула військовослужбовиця 67-ї окремої механізованої бригади та активістка "Правого сектору" Наталя "Іранка" Кузнєцова. Рік тому в бою під Бахмутом поліг її чоловік Віктор Панаско.

Про це повідомив командир Добровольчого розвідувального батальйону Головного управління розвідки Руслан Каганець у середу, 28 серпня.

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Загибель Наталі "Іранки" Кузнєцової — що відомо

Чоловік Наталі Кузнєцової, Віктор Панаско з позивним "Іранець", загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", — написав Каганець.

Як повідомили в "Правому секторі", Наталя Кузнєцова загинула за трагічних обставин.

"Подруга Іранка приєдналася до "Правого сектора" ще на Майдані, під час Революції Гідності. Згодом очолила Чернігівську обласну організацію політичної партії "Правий сектор", — розповіли в організації.

Наталя Кузнєцова очолювала Чернігівське відділення "Правого сектору". З початком повномасштабного вторгнення приєдналась до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.

У березні 2023 року її нагородили орденом "За мужність" III ступеня.