Загинула військова 67 ОМБр та активістка Правого сектору Наталя Кузнєцова

На війні з РФ загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
Загинула військовослужбовиця 67-ї окремої механізованої бригади та активістка "Правого сектору" Наталя "Іранка" Кузнєцова. Рік тому в бою під Бахмутом поліг її чоловік Віктор Панаско.
Про це повідомив командир Добровольчого розвідувального батальйону Головного управління розвідки Руслан Каганець у середу, 28 серпня.
Загибель Наталі "Іранки" Кузнєцової — що відомо
Чоловік Наталі Кузнєцової, Віктор Панаско з позивним "Іранець", загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", — написав Каганець.
Як повідомили в "Правому секторі", Наталя Кузнєцова загинула за трагічних обставин.
"Подруга Іранка приєдналася до "Правого сектора" ще на Майдані, під час Революції Гідності. Згодом очолила Чернігівську обласну організацію політичної партії "Правий сектор", — розповіли в організації.
Наталя Кузнєцова очолювала Чернігівське відділення "Правого сектору". З початком повномасштабного вторгнення приєдналась до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.
У березні 2023 року її нагородили орденом "За мужність" III ступеня.
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