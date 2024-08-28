Трамп заявив про загрозу Третьої світової війни після дій ЗСУ у Курській області

Операція ЗСУ в Курській області — Трамп заявив про загрозу Третьої світової війни
28 серпня 2024 13:30
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Go Nakamura/File Photo
Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував операцію українських військових у Курській області. Він заявив про загрозу початку Третьої світової війни.
Про це повідомляє The Independent.
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"Погляньте, що відбувається в Україні. Вони кинулися до Росії. Буде Третя світова війна", — сказав Трамп.
За його словами, операція ЗСУ в Курській області показує, що нова світова війна ближче, ніж будь-коли.
Трамп не вперше робить такі заяви. Раніше він говорив, що Третя світова війна може розпочатись, якщо він не переможе на президентських виборах у листопаді.
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