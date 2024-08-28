Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны после действий ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области — Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны
28 августа 2024 13:30
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Go Nakamura/File Photo
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал операцию украинских военных в Курской области. Он заявил об угрозе начала Третьей мировой войны.
Об этом сообщает The Independent.
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"Посмотрите, что происходит в Украине. Они рванули в Россию. Будет Третья мировая война", — сказал Трамп.
По его словам, операция ВСУ в Курской области показывает, что новая мировая война ближе, чем когда-либо.
Трамп не в первый раз делает такие заявления. Ранее он говорил, что Третья мировая война может начаться, если он не победит на президентских выборах в ноябре.
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