Росіяни встановлюють блокпости та обмежили в'їзд до Курчатова, де розташована Курська АЕС

Курська АЕС. Фото: росЗМІ

У Курській області Росії було введено обмеження на в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах, що ведуть до міста, встановлюють блокпости.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов у середу, 28 серпня.

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За його словами, таких заходів вжито нібито у відповідь на спроби українських Збройних сил "проникнути в місто".

"Через це, а також із метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом КТО прийнято рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах", — заявив Смирнов.

Згідно з його словами, місцеві жителі з реєстрацією зможуть безперешкодно в'їжджати до міста, тоді як працівникам атомної електростанції доведеться отримувати спеціальні перепустки.