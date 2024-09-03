В Силах беспилотных систем ВСУ раскрыли, как обеспечивают взрывы на российских военных объектах

Взрыв на территории РФ. Фото: Reuters

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский рассказал о работе подразделений по уничтожению военных объектов на территории России. Говорит, все видят, как пылают НПЗ и взрываются аэродромы.

Об этом Вадим Сухаревский рассказал в интервью изданию АрмияInform во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Пожар на российской электроподстанции. Фото иллюстративное: espreso.tv/

Основная идея — сохранение жизни бойцов ВСУ

После назначения на должность командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский пообещал россиянам неприятные сюрпризы.

"Обещание выполняется. Сейчас мы видим, как горят их нефтяные базы, как там взрываются заводы, аэродромы. Это совместная работа разных подразделений Сил обороны Украины, применяющих разные типы дронов", — сказал военный.

По словам Сухаревского, основная задача Сил беспилотных систем — это сохранение жизни солдата, и это проводится путем устранения противника любыми способами.

Беспилотные системы на поле боя

Продолжается роботизация и масштабное и профессиональное применение беспилотных систем разного типа на поле боя.

"Наземные системы выполняют много разных действий, кроме того, есть системы дистанционного минирования, эвакуации раненых. Мы смотрим на годы вперед, и нас интересует организация системы на долгие годы", — рассказал командующий Сил беспилотных систем.

Военный уверен, что беспилотные системы станут валютой Украины после победы.

"Дроны — это наша визитная карточка. Это лучший вклад для нашей экономики после войны, чтобы выйти от сырьевого рынка к технологическо-промышленному", — подытожил Сухаревский.