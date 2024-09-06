В МИД отреагировали на кадры казни украинских военнопленных

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

CNN опубликовала новую видеозапись, разоблачающую очередное военное преступление российских войск: казнь трех украинских солдат, сдавшихся в плен неподалеку от Покровска. В ответ на это Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с призывом решительно осудить попавшие в плен систематические убийства украинских военных.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в социальной сети X.

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Реакция МИД

"Мы поражены ужасающими кадрами, полученными CNN, на которых показано, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат. Это военное преступление является частью грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство — это позор человечества", — говорится в сообщении.

Он также призвал к консолидации усилий и выполнению Формулы мира президента Владимира Зеленского, предусматривающей возвращение всех незаконно удерживаемых лиц.

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных

В пятницу, 6 сентября, CNN обнародовало видео, снятое украинским разведывательным дроном в конце августа на Покровском направлении фронта. Это видео иллюстрирует один из многочисленных случаев нарушения прав военнопленных.

"Инцидент, описанный украинским чиновником, попросившим не разглашать некоторые подробности с целью защиты названия подразделения, является частью серии явных казней, количество которых в этом году, вероятно, возросло", — отметило издание.