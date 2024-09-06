В МИД отреагировали на кадры казни украинских военнопленных

В МИД отреагировали на ужасные кадры казни украинских военнопленных
CNN опубликовала новую видеозапись, разоблачающую очередное военное преступление российских войск: казнь трех украинских солдат, сдавшихся в плен неподалеку от Покровска. В ответ на это Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с призывом решительно осудить попавшие в плен систематические убийства украинских военных.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
Реакция МИД
"Мы поражены ужасающими кадрами, полученными CNN, на которых показано, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат. Это военное преступление является частью грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство — это позор человечества", — говорится в сообщении.
Он также призвал к консолидации усилий и выполнению Формулы мира президента Владимира Зеленского, предусматривающей возвращение всех незаконно удерживаемых лиц.
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных
В пятницу, 6 сентября, CNN обнародовало видео, снятое украинским разведывательным дроном в конце августа на Покровском направлении фронта. Это видео иллюстрирует один из многочисленных случаев нарушения прав военнопленных.
"Инцидент, описанный украинским чиновником, попросившим не разглашать некоторые подробности с целью защиты названия подразделения, является частью серии явных казней, количество которых в этом году, вероятно, возросло", — отметило издание.
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