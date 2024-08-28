На Луганщині прикордонники Помсти вдарили дроном по ретранслятору ворога

Ретранслятор російської армії. Фото: скриншот відео

Прикордонники "Помсти" з підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів влучно вдарили з FPV-дрона по об'єкту російських окупантів у районі Кремінної. Внаслідок вдалої атаки було знищено російську антену з ретранслятором.

Про це повідомляє у середу, 28 серпня, бригада "Помста".

Читайте також:

"Антену з ретранслятором уразили з FPV-дрона прикордонники "Помсти" з підрозділу РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної на Луганщині", — повідомили бійці.

Що таке ретранслятор

Атакована антена з ретранслятором. Фото: скриншот відео

Ретранслятор це обладнання зв'язку, яке може з'єднати два та більше радіопередавачів, що віддалені один від одного на великій відстані.

Є різні види ретрансляторів: