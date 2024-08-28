На Луганщині прикордонники Помсти вдарили дроном по ретранслятору ворога

Прикордонники влучно вдарили дроном по ретранслятору на Луганщині — з'явилося відео
28 серпня 2024 10:36
Ретранслятор російської армії. Фото: скриншот відео
Прикордонники "Помсти" з підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів влучно вдарили з FPV-дрона по об'єкту російських окупантів у районі Кремінної. Внаслідок вдалої атаки було знищено російську антену з ретранслятором.
Про це повідомляє у середу, 28 серпня, бригада "Помста".
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"Антену з ретранслятором уразили з FPV-дрона прикордонники "Помсти" з підрозділу РУБпАК "Фенікс" в районі Кремінної на Луганщині", — повідомили бійці.
Що таке ретранслятор
Ретранслятор це обладнання зв'язку, яке може з'єднати два та більше радіопередавачів, що віддалені один від одного на великій відстані.
Є різні види ретрансляторів:
- широкосмуговий ретранслятор (підтримує всі смуги, забезпечуючи стабільний зв'язок);
- односмуговий (може посилити лише одну смугу, прилади адаптовані під конкретних мобільних операторів);
- селективні (класифікуються як широкосмугові пристрої).
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