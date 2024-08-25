Війна в Україні — військові полку Азов ліквідували російські позиції

Ліквідація російських позицій. Фото: скриншот

Військові полку "Азов" провели успішний нічний штурм російських позицій у Серебрянському лісництві. Бійці ліквідували окупантів, двоє із них були взяті у полон.

Відео опублікувала пресслужба полку "Азов" у неділю, 25 серпня.

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Розвідники полку "Азов" провели нічний штурм російських позицій

Загін розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" провів нічний рейд на російські позиції у Серебрянському лісництві. Як зазначили військовослужбовці, більшість окупантів було ліквідовано у перші хвилини операції, ще двох загарбників взято у полон.

"У вас є 20 секунд! Ми зараз рознесемо вашу позицію", — йдеться у відео.

Військові полку "Азов" повідомили, що штурм по позиціях росіян зафіксували камери тепловізійних прицілів. Результат операції — зачищена ворожа позиція.

"Азовці скористались перевагою у спорядженні і в темну пору доби непоміченими підійшли до російських окопів. Ворожу піхоту, яка чинила спротив, було знищено. Розвідники запропонували залишкам росіян здатись в обмін на гарантії збереження життя, здоров’я і надання першої допомоги", — йдеться в повідомленні.