Война в Украине — военные полка Азов ликвидировали российские позиции

Ликвидация русских позиций. Фото: скриншот

Военные полка "Азов" провели успешный ночной штурм российских позиций в Серебрянском лесничестве. Бойцы ликвидировали оккупантов, двое из них были взяты в плен.

Видео опубликовала пресс-служба полка "Азов" в воскресенье, 25 августа.

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Разведчики полка "Азов" провели ночной штурм российских позиций

Отряд разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" провел ночной рейд на российские позиции в Серебрянском лесничестве. Как отметили военнослужащие, большинство оккупантов были ликвидированы в первые минуты операции, еще два захватчика взяты в плен.

"У вас есть 20 секунд! Мы сейчас разнесем вашу позицию", — говорится в видео.

Военные полка "Азов" сообщили, что штурм по позициям россиян зафиксировали камеры тепловизионных прицелов. Результат операции — зачищенная враждебная позиция.

"Азовцы воспользовались преимуществом в снаряжении и в темное время суток незамеченными подошли к российским окопам. Вражеская пехота, которая сопротивлялась, была уничтожена. Разведчики предложили остаткам россиян сдаться в обмен на гарантии сохранения жизни, здоровья и оказания первой помощи", — говорится в сообщении.