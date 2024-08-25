Обмен пленными 24 августа — комбат Азова выразил разочарование

Комбат полка "Азов" Денис Прокопенко. Иллюстративное фото: скриншот

В субботу, 24 августа, Украина и Россия провели новый обмен пленными. Несмотря на то, что в Украину вернулись 115 украинских бойцов, в списке нет ни одного бойца полка НГУ "Азов".

Об этом написал комбат "Азова", подполковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко на своей страничке в Facebook.

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Как сказал Прокопенко, президент России Владимир Путин должен был снизить давление внутри России и сохранить лицо, вернув пленных солдат-срочников из Курской области. А Украине "необходимо было по советским традициям организовать к празднику медийную "победу"".

"Места для пленных азовцев, которые уже более двух лет ждут обещанные обмены, в этой формуле не нашлось. Несмотря на то, что в Украине существует колоссальный запрос от общества на возвращение тех, кто в 2022 году в Мариуполе сделал все, чтобы Украина вообще продолжила существование и сегодня праздновало День Независимости, а не День народного единства", — сказал он.

Офицер добавил, что во время этого обмена у украинских делегатов был колоссальный рычаг влияния, выступая с позиции силы.

"Этим никто не воспользовался. В обмене еще раз нет ни одного азовца. Драгоценный шанс и время упущены", — заявил он.

В то же время Прокопенко отметил, что полк все равно разделяет радость возвращения домой украинских защитников.

"Я радуюсь за каждый обмен, когда в Украину возвращаются бойцы ВСУ, если это не подонки, которые, попав в плен, переобулись в воздухе, отказывались от Украинского гражданства, били вместе с вертухаями моих бойцов, забирали еду у раненых и подписывали сфабрикованные показания против моих бойцов. , которых осудили на 25 лет. А таких часто меняют. Но кого же тогда нужно захватить в плен, чтобы обменять на остальных бойцов "Азова"?", — подытожил он.