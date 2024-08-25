Обмін полоненими 24 серпня — комбат Азову висловив розчарування

Комбат полку "Азов" Денис Прокопенко. Ілюстративне фото: скриншот

У суботу, 24 серпня, Україна та Росія провели новий обмін полоненими. Попри те, що до України повернулося 115 українських бійців, у переліку немає жодного бійця полку НГУ "Азов".

Про це написав комбат "Азову", підполковник Національної гвардії України Денис Прокопенко на своїй сторінці на Facebook.

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Як сказав Прокопенко, президент Росії Володимир Путін повинен був знизити тиск всередині Росії та зберегти обличчя, повернувши полонених солдатів-стороковиків з Курської області. А Україні "необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу"".

"Місця для полонених азовців, які вже понад два роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося. Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не День народної єдності", — сказав він.

Офіцер додав, що під час цього обміну українські делегати мали колосальний важіль впливу, виступаючи з позиції сили.

"Цим ніхто не скористався. В обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені", — заявив він.

Водночас Прокопенко зауважив, що полк все одно розділяє радість щодо повернення додому українських захисників.

"Я радію за кожний обмін, коли в Україну повертаються бійці ЗСУ, якщо це не покидьки, які потрапивши в полон перевзулися в повітрі, відмовлялися від Українського громадянства, били разом з вертухаями моїх бійців, забирали їжу у поранених та підписували сфабриковані свідчення проти моїх бійців, яких осудили на 25 років. А таких часто міняють. Але кого ж тоді потрібно захопити в полон, аби обміняти на решту бійців "Азову"?", — підсумував воєначальник.