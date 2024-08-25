Обмін полоненими 24 серпня — комбат Азову висловив розчарування

Комбат полку "Азов" емоційно відреагував на нещодавній обмін полоненими — що сказав "Редіс"
У суботу, 24 серпня, Україна та Росія провели новий обмін полоненими. Попри те, що до України повернулося 115 українських бійців, у переліку немає жодного бійця полку НГУ "Азов".
Про це написав комбат "Азову", підполковник Національної гвардії України Денис Прокопенко на своїй сторінці на Facebook.
Комбат "Азову" відреагував на обмін полоненими
Як сказав Прокопенко, президент Росії Володимир Путін повинен був знизити тиск всередині Росії та зберегти обличчя, повернувши полонених солдатів-стороковиків з Курської області. А Україні "необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу"".
"Місця для полонених азовців, які вже понад два роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося. Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не День народної єдності", — сказав він.
Офіцер додав, що під час цього обміну українські делегати мали колосальний важіль впливу, виступаючи з позиції сили.
"Цим ніхто не скористався. В обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені", — заявив він.
Водночас Прокопенко зауважив, що полк все одно розділяє радість щодо повернення додому українських захисників.
"Я радію за кожний обмін, коли в Україну повертаються бійці ЗСУ, якщо це не покидьки, які потрапивши в полон перевзулися в повітрі, відмовлялися від Українського громадянства, били разом з вертухаями моїх бійців, забирали їжу у поранених та підписували сфабриковані свідчення проти моїх бійців, яких осудили на 25 років. А таких часто міняють. Але кого ж тоді потрібно захопити в полон, аби обміняти на решту бійців "Азову"?", — підсумував воєначальник.
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