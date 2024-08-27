Українські військові вдарили дроном по окопу росіян — відео

Військові показали, як Королева шершнів працює по окопах росіян — ефектне відео
27 серпня 2024 14:47
FPV-дрон "Королева шершнів" та окоп окупантів. Фото: скриншот з відео
Українські військові активно використовують FPV-дрони проти російських окупантів. Завдяки безпілотникам вдається успішно бити по місцях скупчення ворога.
Відео роботи FPV-дрона "Королева шершнів" по окопу росіян опублікував Telegram-канал "Дикі шершні" у вівторок, 27 серпня.
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"Від "Королеви шершнів" не сховатися", — йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити роботу підрозділу "Булава" з ОПБр ім. Б.Хмельницького по окопах противника.
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