Українські військові вдарили дроном по окопу росіян — відео

FPV-дрон "Королева шершнів" та окоп окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські військові активно використовують FPV-дрони проти російських окупантів. Завдяки безпілотникам вдається успішно бити по місцях скупчення ворога.

Відео роботи FPV-дрона "Королева шершнів" по окопу росіян опублікував Telegram-канал "Дикі шершні" у вівторок, 27 серпня.

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"Від "Королеви шершнів" не сховатися", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити роботу підрозділу "Булава" з ОПБр ім. Б.Хмельницького по окопах противника.