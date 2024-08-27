Украинские военные ударили дроном по окопу россиян — видео

FPV-дрон "Королева шершней" и окоп оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные активно используют FPV-дроны против российских оккупантов. Благодаря беспилотникам удается успешно бить по местам скопления врага.

Видео работы FPV-дрона "Королева шершней" по окопу россиян опубликовал Telegram-канал "Дикие шершни" во вторник, 27 августа.

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"От "Королевы шершней" не спрятаться", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть работу подразделения "Булава" из ОПБр им. Б.Хмельницкого по окопам противника.