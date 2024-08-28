В Луганской области пограничники Помсти ударили дроном по ретранслятору врага

Ретранслятор российской армии. Фото: скриншот видео

Пограничники "Помсти" из подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов метко ударили с FPV-дрона по объекту российских оккупантов в районе Кременной. В результате удачной атаки была уничтожена российская антенна с ретранслятором.

Об этом сообщает в среду, 28 августа, бригада "Помста".

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"Антенну с ретранслятором поразили с FPV-дрона пограничники "Мести" из подразделения РУБпАК "Феникс" в районе Кременной в Луганской области", — сообщили бойцы.

Что такое ретранслятор

Атакованная антенна с ретранслятором. Фото: скриншот видео

Ретранслятор это оборудование связи, которое может соединить два и более радиопередатчика, удаленных друг от друга на большом расстоянии.

Есть разные виды ретрансляторов: