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Пограничники метко ударили дроном по ретранслятору в Луганской области — появилось видео

28 августа 2024 10:36
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Луганской области пограничники Помсти ударили дроном по ретранслятору врага
Ретранслятор российской армии. Фото: скриншот видео
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Пограничники "Помсти" из подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов метко ударили с FPV-дрона по объекту российских оккупантов в районе Кременной. В результате удачной атаки была уничтожена российская антенна с ретранслятором.

Об этом сообщает в среду, 28 августа, бригада "Помста".

Читайте также:

"Антенну с ретранслятором поразили с FPV-дрона пограничники "Мести" из подразделения РУБпАК "Феникс" в районе Кременной в Луганской области", — сообщили бойцы.

Что такое ретранслятор

месть ретранслятор
Атакованная антенна с ретранслятором. Фото: скриншот видео

Ретранслятор это оборудование связи, которое может соединить два и более радиопередатчика, удаленных друг от друга на большом расстоянии.

Есть разные виды ретрансляторов:

  • широкополосный ретранслятор (поддерживает все полосы, обеспечивая стабильную связь);
  • однополосный (может усилить только одну полосу, приборы адаптированы под конкретных мобильных операторов);
  • селективные (классифицируются как широкополосные устройства).

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11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

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