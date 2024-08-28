В Луганской области пограничники Помсти ударили дроном по ретранслятору врага

Пограничники метко ударили дроном по ретранслятору в Луганской области — появилось видео
28 августа 2024 10:36
Ретранслятор российской армии. Фото: скриншот видео
Пограничники "Помсти" из подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов метко ударили с FPV-дрона по объекту российских оккупантов в районе Кременной. В результате удачной атаки была уничтожена российская антенна с ретранслятором.
Об этом сообщает в среду, 28 августа, бригада "Помста".
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"Антенну с ретранслятором поразили с FPV-дрона пограничники "Мести" из подразделения РУБпАК "Феникс" в районе Кременной в Луганской области", — сообщили бойцы.
Что такое ретранслятор
Ретранслятор это оборудование связи, которое может соединить два и более радиопередатчика, удаленных друг от друга на большом расстоянии.
Есть разные виды ретрансляторов:
- широкополосный ретранслятор (поддерживает все полосы, обеспечивая стабильную связь);
- однополосный (может усилить только одну полосу, приборы адаптированы под конкретных мобильных операторов);
- селективные (классифицируются как широкополосные устройства).
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